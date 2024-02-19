Как избавиться от плесени в ванной комнате: Эффективные способы

Когда дело доходит до борьбы с плесенью в ванной комнате, применение эффективных методов имеет решающее значение для чистой среды. UAportal рассказал о применении натуральных и экологически чистых альтернатив для борьбы с плесенью.

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Уксус

Использование уксуса считается одним из самых эффективных методов избавления от плесени. Ровную смесь белого уксуса и воды в бутылке с распылителем наносят на пораженные участки. После того как смесь настоится в течение часа, плесень можно счистить щеткой или губкой. Затем участок следует тщательно промыть водой и высушить.

Бура

Еще один эффективный способ уничтожения плесени – использование буры. Чашку этого средства разводят с четырьмя литрами воды наносят на заплесневелые участки. После нанесения следует оставить на несколько минут, а затем смыть водой.

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Перекись водорода

Перекись водорода – еще один эффективный метод удаления плесени в ванной комнате. Просто распылите 3% раствор перекиси водорода на заплесневелую поверхность и оставьте его на 10 минут. Затем пораженный участок можно потереть губкой, чтобы удалить плесень. После этого поверхность следует промыть водой.

Уксус и пищевая сода

Одним из эффективных методов избавления от плесени в ванной является использование смеси уксуса и пищевой соды. Из этих двух ингредиентов можно приготовить пасту, а затем нанести ее на пораженные участки, почистить щеткой или губкой. После очистки участок следует тщательно промыть водой, а затем полностью высушить, чтобы предотвратить повторное образование плесени.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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