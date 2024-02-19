Как избавиться от похмелья: 5 полезных советов

Противостоять желанию расслабиться во время празднований может быть непросто, но не стоит волноваться, ведь существуют простые способы облегчить дискомфорт и способствовать более быстрому выздоровлению после громкой вечеринки. UAportal рассказал о пяти советах, которые могут значительно улучшить ваше самочувствие.

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Огурцы

Подумайте об употреблении соленых огурцов или рассоле квашеной капусты. Потребление хотя бы одного стакана этой жидкости может быстро восстановить баланс в организме, что приведет к улучшению вашего состояния.

Минеральная вода

Воспользуйтесь тонизирующими свойствами стакана минеральной воды. Она может быстро помочь вам прийти в себя и облегчить неприятные симптомы похмелья. Для тех, кто испытывает тошноту, добавление кусочка имбиря в негазированную минеральную воду может обеспечить дополнительное облегчение.

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Вода с лимоном

Как вода, так и цитрусовые обладают мощными детоксикационными свойствами. Как следствие, питьевая вода, настоянная на лимоне, может эффективно очистить ваш организм от токсичных веществ, что делает ее эффективным средством от похмелья.

Активированный уголь

Известное как экономическое средство против отравления, активированный уголь служит отличным решением для борьбы с симптомами похмелья. Утром после празднования рекомендуется применить соответствующее количество угля, чтобы быстро улучшить свое состояние.

Кефир

Улучшить здоровье кишечника и облегчить симптомы похмелья можно с помощью кефира. Этот кисломолочный напиток помогает улучшить состояние вашей микрофлоры, способствуя постепенному уменьшению похмельного синдрома. Если кефира нет под рукой, то его можно заменить натуральным йогуртом без добавок.

Напомним, мы уже писали, как пить алкоголь, чтобы не было похмелья.

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