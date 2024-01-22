Как избавиться от пятен от налета в ванной комнате и на кухне: 3 простых лайфхака

Поддержание чистоты в ванной и на кухне является приоритетом для многих хозяек. От неприглядного белого налета на сантехнике до грязных пятен на плитке – важно найти эффективные решения для очистки. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам справиться с этими надоедливыми загрязнениями.

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Уксус

Уксус – природное средство для удаления стойкого известкового налета из керамики. Добавьте 200 г уксуса в кастрюлю и нагревайте его, пока он не достигнет температуры около 40 градусов.

Затем нанесите раствор на пораженные участки, например на унитаз, и оставьте его на 12 часов. Это позволит уксусу подействовать на стойкие пятна и расщепить их. Не забудьте тщательно смыть раствор по истечении указанного времени.

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Борная кислота

Когда дело доходит до эффективной борьбы с пятнами, борная кислота является отличным вариантом. Она не только легко удаляет известковые отложения в ванной комнате и на кухне, но и обладает отличными дезинфицирующими свойствами.

Чтобы усилить ее эффективность, добавьте в смесь немного лимонного сока. Нанесите раствор борной кислоты на раковину, унитаз и кафель и оставьте на 10 часов. После этого смойте остатки и вы получите блестящую чистую поверхность.

Лимонная кислота

Для начала приготовьте раствор, смешав 60 г лимонной кислоты с 0,5 литрами теплой воды. Нанесите средство непосредственно на участки с пятнами или отложениями и оставьте на время.

Для более устойчивых известковых пятен уложите сверху губку, смоченную в смеси лимонной кислоты, примерно на 15 минут. После этого смойте раствор, и вы увидите идеальную поверхность, лишенную стойких пятен от воды.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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