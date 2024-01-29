Как избавиться от пятен от пота и дезодоранта: 5 эффективных советов

Когда дело доходит до борьбы с неприглядными пятнами от пота и дезодоранта, нет необходимости тратиться на дорогостоящие химические средства. UAportal рассказал, что вместо этого вы можете положиться на повседневные предметы обихода.

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Капроновые носки или колготки

Для одежды темных цветов простые капроновые носки или колготки могут творить чудеса. Аккуратно потрите пораженный участок тканью и наблюдайте, как следы дезодоранта исчезают.

Лимонный сок

Со свежими пятнами можно легко справиться с помощью лимонного сока. Выдавите небольшое количество сока на пятно и оставьте на 2-10 минут (в зависимости от степени загрязнения). После этого прополощите изделие в прохладной воде.

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Средство для мытья посуды

Попрощайтесь с белыми следами дезодоранта и желтыми пятнами от пота с помощью жидкости для мытья посуды. Нанесите небольшое количество средства на влажную губку и осторожно потрите ею пораженный участок. Оставьте на 30-60 минут, прежде чем стирать рубашку или футболку вручную.

Соль и хозяйственное мыло

Сделайте мощный пятновыводитель, смешав воду и соль. Втирайте смесь в пятно, затем замочите вещь в растворе воды и хозяйственного мыла на 15 минут. Наконец, закиньте его в стиральную машину для тщательной очистки.

Пищевая сода

Используйте очищающее свойство пищевой соды, сделав из нее густую пасту с водой. Нанесите ее на пятна и осторожно потрите щеткой, прежде чем прополоскать одежду в прохладной воде.

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