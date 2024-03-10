Как избавиться от пятен от утюга на одежде: 3 полезных лайфхака

Если вы решили вывести стойкие пятна от утюга из одежды, важно использовать практичные и эффективные методы. UAportal подготовил три лайфхака с использованием повседневных кухонных ингредиентов для устранения надоедливых загрязнений.

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Лимонный сок

Полезным методом для удаления пятен от утюга из одежды является использование лимонного сока. Его следует выжать на загрязненный участок и оставить на несколько минут. После этого влажной тряпкой аккуратно потрите пятно перед тем, как постирать одежду в обычном режиме.

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Замачивание в уксусе

Еще один эффективный метод удаления пятен от утюга из одежды – замачивание в уксусе. Смешайте равные части белого уксуса и воды и погрузите пятно в раствор примерно на 30 минут. После замачивания пятно можно аккуратно потереть щеткой с мягкой щетиной или тряпкой, а затем тщательно прополоскать изделие.

Паста из пищевой соды

Для стойких или устаревших пятен можно использовать пасту из пищевой соды. Смешав ее с небольшим количеством воды можно получить густую пасту, нанести на загрязненный участок и оставить на несколько часов или на ночь. После этого пасту можно аккуратно удалить влажной тряпкой перед тем, как прополоскать изделие.

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