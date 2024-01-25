Как избавиться от пыли и жира на кухне: 3 действенных лайфхака

Кухня – это не только о кулинарии, но и о постоянной борьбе с жиром и пылью. UAportal рассказал о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут легко справиться с жирными пятнами на поверхности.

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Верхние шкафчики

Верхняя часть кухонных шкафчиков часто имеет скопление жира в сочетании с большой дозой пыли. Однако хозяйки нашли простое решение, накрыв верхнюю поверхность шкафов газетой или пищевой пленкой. Этот защитный слой принимает на себя всю грязь.

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Плита

Плита – это сердце кулинарии, но она также подвержена накоплению пятен, брызг и потеков почти во время каждого приготовления пищи. Чтобы часто не мыть плиту, опытные хозяйки предлагают использовать фольгу в качестве защитного покрытия для варочной поверхности.

Средство для удаления жира

Прежде чем наносить газету или пищевую пленку на кухонные шкафчики, важно удалить все загрязнения. Создайте домашнее средство для удаления жира, соединив салициловую кислоту с вашим любимым моющим средством для посуды.

Налейте раствор в бутылку с распылителем и нанесите на проблемные участки. Оставьте на 3-5 минут, затем вытрите. Это помогает расщеплять жир, облегчая его удаление и обеспечивая чистые и блестящие поверхности.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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