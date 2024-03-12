Как избавиться от пыли в доме: 5 полезных советов от опытных хозяек

Пыль – одна из самых распространенных проблем хозяек. Однако UAportal рассказал о нескольких простых советах, следуя которым вы можете значительно уменьшить накопление грязи и сохранить свой дом в безупречной чистоте.

Видео дня

Убирайте в правильном порядке

Чтобы предотвратить мгновенное опыление поверхностей, важно соблюдать определенный порядок уборки. Начните с протирания высоких шкафов, затем тумбочек и столов и завершите уборку полом. Этот метод гарантирует, что пыль с верхних поверхностей осядет до того, как вы приступите к нижним.

Избавьтесь от лишних предметов

Не секрет, что некоторые предметы представляют собой магниты для накопления пыли. Проверьте свои полки и подумайте о том, чтобы убрать с них безделушки, не имеющие никакого практического значения. Уменьшив количество предметов, собирающих пыль в вашем доме, вы минимизируете потенциальные источники его накопления.

Поддерживайте оптимальный уровень влажности

Поддержание соответствующего уровня влажности в вашем жилом пространстве может помочь снизить количество пыли. Стремитесь к диапазону влажности не менее 40 процентов, но не больше 50.

Читайте также: Как сократить время на уборку: советы от хозяек

Кондиционер для белья

Для дополнительной защиты от пыли попробуйте протереть поверхности смесью из 20% бельевого кондиционера и 80% воды. Этот раствор создает барьер, который помогает предотвратить прилипание мелких частиц к поверхностям.

Нестандартные чистящие средства

Чтобы убрать в труднодоступных местах, используйте нестандартные чистящие средства. Используйте щетки, разработанные специально для таких сложных мест, и протирайте шторы в носке.

Для узких или тесных мест, требующих уборки пылесосом, наденьте на вакуумную трубку рукав из туалетной бумаги. Гибкая картонная конструкция позволяет добраться практически до любого участка, обеспечивая тщательную уборку по всему дому.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !