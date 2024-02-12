Как избавиться от специфического запаха на одежде из секонд-хенда: Полезные советы

В борьбе со специфическими запахами одежды из секонд-хенда важно использовать практические методы. UAportal рассказал об эффективных советах, которые могут помочь в решении этой распространенной проблемы.

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Стирка с уксусом

В борьбе со специфическим запахом одежды из секонд-хенда полезным советом является стирка вещей с уксусом. Для этого просто добавьте один стакан белого уксуса в машину во время цикла полоскания. Этот метод помогает расщеплять бактерии, вызывающие неприятный запах, и нейтрализует его, оставляя свежий аромат.

Пищевая сода

Еще один эффективный метод устранения специфических запахов с одежды из секонд-хенда – использование пищевой соды. Разложите одежду и обильно посыпьте ее содой. Оставьте на несколько часов или на ночь, затем стряхните излишки и постирайте, как обычно.

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Активированный уголь

Активированный уголь известен своей способностью поглощать запахи, что делает его отличным решением для удаления специфических ароматов с употребленной одежды. Несколько пакетиков активированного угля или небольшую емкость с ним можно положить в закрытый пакет с вещами, на день или два. Уголь поможет поглотить и нейтрализовать нежелательные запахи.

Эфирные масла

Использование эфирных масел может быть хорошим способом устранения специфических запахов с одежды из секонд-хенда. Смешав несколько капель любимого масла с водой в пульверизаторе, а затем слегка сбрызнув одежду, вы сможете замаскировать любые стойкие ароматы и добавить свежести.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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