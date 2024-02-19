Как избавиться от стойких пятен на полотенцах: Действенные средства

Когда дело доходит до восстановления хорошего состояния полотенец, эффективные методы очень важны для решения этой проблемы. От использования уксуса и пищевой соды до лимонного сока – UAportal рассказал о простых и экологичных решениях.

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Уксусный раствор

Необходимо приготовить равную смесь белого уксуса и воды и погрузить в этот раствор запятнанные полотенца минимум на 30 минут. После замачивания их следует постирать в обычном режиме с помощью стирального порошка. Кроме того, к этому средству можно добавить несколько капель эфирного масла для приятного аромата.

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Пищевая сода

Еще один эффективный подход к устранению стойких пятен с полотенец – использование пищевой соды. Из соды и воды надо приготовить пасту, которую следует нанести непосредственно на загрязненные участки. Пасту следует осторожно втирать в ткань, концентрируясь на наиболее загрязненных участках. После этого ее следует оставить по крайней мере на 15 минут, а затем постирать полотенца в обычном режиме.

Хозяйственное мыло

Простой, но эффективный способ борьбы со стойкими пятнами на полотенцах – предварительно обработать их хозяйственным мылом. Его следует наносить непосредственно на загрязненные участки, а ткань слегка потереть, чтобы мыло впиталось в волокна. После этого предварительно обработанные полотенца следует оставить на 10-15 минут, а затем постирать в обычном режиме.

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