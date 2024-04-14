Как избавиться от стойких жирных пятен на обоях: 3 интересных лайфхака

Поддерживать стены в доме в идеальном виде может быть непросто, особенно если вы имеете дело с устойчивыми жирными загрязнениями на обоях. UAportal подготовил три практических и эффективных лайфхака для устранения этой проблемы.

Уксус и вода

Простой чистящий раствор с использованием бытового уксуса и воды можно приготовить, смешав равные части в пульверизаторе и хорошо взболтав. Раствор следует распылить на жирные пятна на обоях и оставить на несколько минут, чтобы он проник в жир. Затем участок следует осторожно промокнуть чистой тряпкой или губкой.

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Паста из пищевой соды

Просто добавьте в соду достаточное количество воды, чтобы образовалась густая паста, а затем нанесите ее на жирные пятна на обоях, убедившись, что пораженный участок полностью покрыт. Дайте ей полностью высохнуть, а затем влажной тряпкой аккуратно удалите ее из обоев. Этот метод деликатен и не повреждает покрытие, что делает его безопасным и удобным вариантом для чистки.

Хозяйственное мыло и теплая вода

Для быстрого и простого решения проблемы можно смешать небольшое количество мыла посуды с теплой водой. Окуните губку или тряпку в раствор и осторожно оттирайте пятна на обоях. Поскольку мыло помогает расщеплять жир, а тёплая вода облегчает его удаление, участок следует оттирать до тех пор, пока загрязнение не исчезнет.

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