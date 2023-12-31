Как избавиться от вмятин на линолеуме: Лайфхаки

В нашей повседневной жизни неизбежно случаются ситуации, когда на линолеуме могут появиться вмятины или царапины. Но не стоит паниковать – существуют простые и эффективные лайфхаки, которые помогут исправить подобные недостатки и вернуть линолеуму его первозданную красоту. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут решить эту проблему.

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При помощи фена

Для выравнивания вмятин на линолеуме можно использовать фен. Нужно направить горячий воздух на вмятый участок и нагреть его в течение нескольких минут. Затем под действием тепла резиновым молоточком или руками можно аккуратно вправить линолеум на место, не повредив его.

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Пищевая сода

Сначала следует посыпать вмятину большим количеством пищевой соды. Затем добавить небольшое количество воды, чтобы образовалась паста, которую затем следует втереть во вмятину мягкой тряпкой. Нужно повторять эту процедуру до тех пор, пока линолеум не приобретет новую форму.

Использование полотенца и парового утюга

Смочив полотенце и положив его на вмятину, нужно установить паровой утюг на низкий уровень нагрева, а затем аккуратно нажать на полотенце в течение нескольких секунд, чтобы выпустить пар. Такое сочетание тепла и воды размягчит линолеум, что облегчит процесс выравнивания вмятины без повреждения поверхности.

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