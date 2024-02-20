Как избавиться от запаха табака в квартире: 3 эффективных лайфхака

Узнайте простые и эффективные методы устранения запаха табака в вашей квартире. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут устранить неприятный аромат.

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Уксус

Чтобы устранить запах табака, смешайте равные части белого уксуса и воды в пульверизаторе. Раствор можно распылить на шторы, обивку мебели и ковры для нейтрализации запаха. Твердые поверхности, такие как столешницы и мебель, можно протереть тряпкой, смоченной в уксусе, чтобы расщепить и удалить остатки никотина.

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Пищевая сода

Расставьте небольшие мисочки с пищевой содой по всей квартире – это эффективный способ устранения табачного запаха. Она способна поглощать и нейтрализовать неприятные ароматы. Полезно оставлять мисочки с содой в разных местах квартиры, например у источника запаха и в пораженных комнатах.

Активированный уголь

Активированные угли – это естественный и эффективный способ устранения табачного запаха в квартире. Разложив пилюли в тканевых мешочках или небольших мисочках по комнатам, вы сможете поглощать и нейтрализовать неприятные ароматы. Замена активированного угля на новые ежемесячно помогает обеспечить стабильно свежий и свободный от табачного дыма воздух в квартире.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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