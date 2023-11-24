Как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильнике: необычные способы

UAportal рассказывает о трех практических и малоизвестных способах устранения запаха гнилого мяса из вашего холодильника. Воспользуйтесь этими необычными советами и освежите холодильник.

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Пищевая сода

Один из советов по устранению запаха тухлого мяса из холодильника – это использование пищевой соды. Хорошо известные свойства пищевой соды поглощать запахи, и она может эффективно устранить неприятный запах. Просто поставьте открытую коробку с содой в холодильник и оставьте на несколько дней.

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Кофейная гуща

Еще один необычный трюк, как избавиться от запаха гнилого мяса, заключается в использовании кофейной гущи. Способность кофе нейтрализовать запахи делает его отличным решением для устранения неприятных запахов из холодильника. Поместите кофейную гущу в миску и оставьте в холодильнике на несколько дней.

Лимон

Лимон, природный дезодорант, можно использовать для освежения холодильника от запаха гнилого мяса. Разрежьте лимон пополам и уложите его на небольшую тарелку или в контейнер в холодильнике. Содержащаяся в лимоне лимонная кислота помогает устранить неприятный запах и оставляет после себя освежающий аромат.

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