Как избавиться от запаха жареной рыбы: эффективные советы

Приготовление жареной рыбы может оставить неприятный запах в вашем доме. UAportal подготовил практичные и простые в выполнении рекомендации, которые помогут быстро устранить запах в жилом помещении.

Видео дня

Метод вентиляции

Один из простых советов – использовать вентиляцию на кухне. Включите вытяжку и откройте окна, чтобы рыбный запах развеялся.

Трюк с пищевой содой

Еще один эффективный способ борьбы с запахом жареной рыбы – использование пищевой соды. Просто поставьте открытую коробку с содой на кухне или у места приготовления.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Пищевая сода естественным образом нейтрализует ароматы. Это делает ее эффективным и доступным способом устранения рыбного духа в квартире.

Цитрусовый метод

После приготовления пищи можно вскипятить в кастрюле лимонную или апельсиновую цедру с палочками корицы и гвоздикой, чтобы эффективно замаскировать запах рыбы, оставив после себя прекрасное благоухание в жилом помещении.

Кофейная гуща

Использование кофейной гущи в качестве поглотителя запаха может эффективно устранить аромат жареной рыбы в квартире. Поставив на кухне или в гостиной чашу со свежим молотым кофе, вы поможете поглотить и нейтрализовать запахи.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !