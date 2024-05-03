Как избавиться от засоров в раковине: три практических лайфхака

Когда дело доходит до борьбы с надоедливыми засорениями в раковине, поиск практических и эффективных решений чрезвычайно важен. UAportal выяснил, как эффективно устранить засор в раковине с помощью повседневных вещей, не прибегая к помощи профессионалов.

Пищевая сода и уксус

Засор в раковине можно эффективно устранить, высыпав в канализацию примерно полстакана пищевой соды, а затем стакан уксуса. Смесь следует оставить на 30 минут, чтобы она зашипела и разбила засор. После чего в канализацию залейте горячую воду, чтобы помочь смыть грязь.

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Соль и пищевая сода

Смешайте в равных частях соль и пищевую соду и высыпьте смесь в сливное отверстие раковины, чтобы прочистить засор. Оставьте смесь на несколько часов, чтобы растворить мусор, а затем вылейте в канализацию кипяток, чтобы смыть засор.

Использование вантуза

Наполнив раковину водой и поместив вантуз над сливным отверстием, вы можете создать давление и сдвинуть засор с помощью движений вверх-вниз. В результате вы сможете избавиться от засоров.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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