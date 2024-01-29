Как избавиться от желтой полоски на унитазе: 5 полезных советов

Устранение желтых разводов на унитазе может являться сложной задачей для многих домохозяек. Несмотря на использование дорогостоящих, разрекламированных средств, проблема часто не исчезает. UAportal рассказал, что существуют простые и доступные решения, которые могут эффективно решить эту проблему.

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Уксус

Уксус оказывается отличным решением. Соединив ложку пищевой соды со стаканом уксуса, вы получите мощную смесь.

Нанесите ее на пораженные участки и оставьте примерно на 10-12 часов. Тщательно смойте большим количеством проточной воды. Повторяйте процесс до полного исчезновения желтых полос.

Щавелевая кислота

Щавелевая кислота – еще один отличный выбор для борьбы с желтыми разводами. Налейте небольшое количество на тряпку и энергично протрите запятнанные места. Оставьте на 50-60 минут, затем смойте проточной водой.

Электролит

Если другие методы не помогли, электролит может оказаться полезным, хотя с ним нужно обращаться очень осторожно. Перед началом работы обязательно наденьте защитную шерстяную одежду, маску и респиратор.

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Смочите тряпку раствором электролита и протрите пораженные участки. Подождите 10 минут, удалите остатки с помощью скребка и тщательно смойте.

Перекись и нашатырный спирт

Для получения действенной консистенции смешайте 5 частей перекиси водорода с одной частью нашатырного спирта и добавьте маленькое количество воды. Нанесите эту смесь на внутреннюю поверхность унитаза, мягко потрите и оставьте на полтора-два часа. Еще раз нанесите смесь на пораженные участки и тщательно смойте.

Кока-кола

Кока-кола творит чудеса в удалении свежих пятен из унитаза. Просто вылейте ее на тряпку и протрите ею грязь. Оставьте на час, затем промойте унитаз несколько раз. Вместо тряпки вы можете вылить три литра Кока-колы прямо на поверхность.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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