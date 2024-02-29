Как избавиться от желтых пятен на подоконниках: 3 эффективных совета

Белые подоконники можно сохранить яркими и чистыми с помощью простых средств. UAportal поделился советами, которые помогут эффективно устранить пожелтение и загрязнение поверхностей.

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Осветительный раствор

Приготовьте смесь из равных частей белого уксуса и воды в пульверизаторе. Распылите полученный раствор на подоконник и оставьте на несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой. Кислотность уксуса помогает устранить пожелтение и накопление грязи, в результате чего подоконник будет ярче и чище.

Скраб из пищевой соды

Приготовьте пасту из пищевой соды и воды, а затем нанесите ее на пожелтевшие или грязные участки подоконника. Затем нежно почистите их губкой или мягкой щеткой. Абразивность соды помогает удалить стойкие пятна и грязь, а также нейтрализует запахи. После скрабивания остатки пасты следует вытереть влажной тряпкой.

Лимонная свежесть

Добавьте свежий аромат и дополнительную очистку. Разрежьте лимон пополам и натрите им подоконник. Природная кислотность цитруса способствует растворению грязи и осветлению любых пожелтений, а также оставляет цитрусовый аромат. После этого, протрите подоконник влажной тряпкой, и вы получите хорошую белоснежную поверхность.

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