Как избавиться от желтых пятен на ванне: 3 эффективных лайфхака

Никому не нравится видеть стойкие желтые пятна на своей ванне. UAportal рассказал о проверенных методах эффективного очищения и восстановления белизны вашей ванны.

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Соляная кислота

Используйте соляную кислоту, нанесите ее на тряпку и тщательно протрите ванную, уделяя особое внимание желтым пятнам. Дайте ей подействовать примерно 10-15 минут, после чего тщательно промойте водой ванну.

Соль и винный уксус

Для этого метода требуется поваренная соль и винный уксус. Смешайте эти компоненты вместе и нагрейте раствор примерно до 65 градусов.

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Нанесите смесь на тряпку и разделайте желтые пятна на ванне. Оставьте на 20 минут, затем смойте водой с моющим средством.

Уксус и сода

Для более мягкого подхода используйте пищевую соду и уксус для чистки пятен из ванны. Промойте ванночку водой, а затем натрите поверхность пищевой содой.

Через 10 минут сделайте раствор из уксуса и отбеливателя и нанесите его прямо на поверхность. Оставьте эту смесь примерно на 30 минут, затем тщательно промойте ванну большим количеством воды.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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