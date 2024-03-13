Как избавиться от жира на кухне: 3 лайфхака от опытных хозяек

Когда необходимо поддерживать кухню в чистоте, использование натуральных и доступных лайфхаков может стать ключом к успеху. UAportal рассказал, как использовать такие обычные ингредиенты, как уксус, пищевая сода и лимонный сок для эффективного удаления грязи.

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Уксус

Уровни воды и уксуса можно смешать в пульверизаторе и нанести на жирную поверхность. Выждав несколько минут, участок можно протереть губкой или тряпкой. Кислотная природа уксуса помогает расщеплять жир и оставляет поверхность чистой и блестящей.

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Пищевая сода

Использование пищевой соды может быть эффективным способом быстро избавиться от жира на кухне. Вы можете создать пасту, смешав ее с водой и нанести на загрязненные участки. Если оставить на несколько минут перед тем, как протереть поверхность губкой или щеткой, можно добиться отличных результатов.

Лимонный сок

Выжмите свежий лимонный сок на жирную поверхность и оставьте его на несколько минут, прежде чем использовать губку или щетку для очистки. Содержащаяся в лимонном соке кислота расщепляет жир и удаляет стойкие пятна, оставляя поверхности чистыми.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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