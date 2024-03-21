Как избежать несчастий во время чаепития: народные приметы и предрассудки

Чай – любимый напиток украинцев, связанный с мистическими верованиями и приметами. У наших предков были твердые убеждения относительно последствий потребления, которые, как считалось, вызывают беду и несчастье. UAportal рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать, отдаваясь этой возрастной традиции.

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Согласно приметам, если пить чай с ложкой в чашке, это может привлечь финансовые трудности и негативную энергию в ваш дом. Особенно не рекомендовалось это делать незамужним девушкам, поскольку считалось, что это предвещает одиночество.

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Еще одно табу, связанное с чаепитием – это использование ложки. По слухам, если пить чай прямо из нее, то на человека накладывались долги. Треснувшаяся чашка еще больше усиливала эти суеверные верования, поскольку считалась признаком надвигающегося несчастья.

Следует строго избегать пить чай из чужой чашки. Считалось, что этот поступок переносит все беды и проблемы владельца чашки на ничего не подозревающего. Впрочем, если немного чая случайно пролилось на себя, не стоит огорчаться. Народные традиции утверждают, что такое событие является благоприятным знаком, сигнализирующим о приходе приятных новостей.

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