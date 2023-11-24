Как избежать ошибок во время стирки: основные советы

В этой статье UAportal подготовил основные советы, которые помогут избежать ошибок, которые могут испортить ваши вещи. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить качество и внешний вид своей одежды.

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Выбор правильного стирального средства

Одной из распространенных ошибок, которая портит вещи при стирке, является использование неправильного стирального средства. Чтобы обеспечить успешную стирку, важно выбрать моющее средство, которое подходит для ткани и вещей, которые вы стираете.

Для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, используйте мягкое средство для стирки, а для тяжелых вещей, таких как полотенца или постельное белье – более сильное средство. Внимательно читая этикетки и следуя рекомендованным инструкциям, вы сможете избежать повреждений и добиться тщательной очистки.

Правильная сортировка белья

Разделите белье по цвету, чтобы предотвратить выцветание и выгорание цвета. Обязательно проверьте карманы на наличие незакрепленных предметов, таких как монеты, салфетки или ручки, которые могут повредить как ткань, так и стиральную машину.

Также важно отделить щекотливые вещи от тяжелых или грубых тканей. Выделение времени на сортировку белья поможет сохранить качество и внешний вид вашей одежды.

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Используйте соответствующую температуру стирки

Использование неправильной температуры стирки может привести к порче вещей. Различные ткани нуждаются в разной температуре, чтобы обеспечить надлежащую очистку без повреждения. Ознакомьтесь с инструкциями по уходу за каждым предметом и установите соответствующую температуру в стиральной машине.

Использование горячей воды может привести к усадке или выцветанию, в то время как использование холодной воды может неэффективно удалить пятна из одежды. В большинстве случаев теплая вода подходит для повседневной одежды, но для специальных тканей, таких как хлопок, шелк или спортивная одежда, необходимо вносить соответствующие коррективы.

Избегайте переполнения стиральной машины

Переполнение стиральной машины является распространенной ошибкой, которая может испортить ваше белье. Недостаточное пространство для циркуляции воды и моющего средства может привести к тому, что одежда не будет правильно очищена или выполоскана. Это может привести к появлению пятен или замятию.

Чтобы избежать этих проблем, убедитесь, что в машине достаточно места для свободного перемещения белья. Если у вас много белья, разделите его на несколько циклов, чтобы каждая вещь получила должное внимание.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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