Как картофель использовать в быту: 3 полезных лакйфхака

Картофель является универсальным продуктом на кухне, но знали ли вы, что он также может пригодиться для различных домашних задач? Опытные хозяйки используют картофель удивительными способами для решения повседневных проблем. UAportal рассказал о трех лайфхаках, о которых многие могут не догадываться.

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Борьба с потускневшим серебром

Серебряные изделия с течением времени имеют тенденцию к появлению неприглядного черного налета. Хотя профессиональная чистка может стоить дорого, есть простое решение с помощью картофеля.

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Для начала отварите картофель в мундире, затем положите столовое серебро в воду и оставьте примерно на 30 минут. Наконец осторожно почистите серебро зубной щеткой и высушите, чтобы восстановить блеск.

Удаление жира и копоти

Удаление стойкого жира и копоти из сковород и другой посуды может занять много времени. К счастью, картофель может упростить этот процесс. Соберите около полукилограмма картофельной шелухи и положите ее в большую кастрюлю.

Натрите туда же кусочек хозяйственного мыла. Доведите смесь до кипения и положите туда грязную посуду. Дайте ему покипеть 30-40 минут, и вы увидите, что грязь смывается без особого труда.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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