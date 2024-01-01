Как легко и качественно очистить ковер: Простые способы

Несмотря на то, что постоянный уход за ковром может показаться сложной задачей, существуют эффективные и простые методы чистки. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут легко и качественно почистить ковер от грязи.

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Быстрый уксусный раствор

Смешайте равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе, затем распылите раствор непосредственно на загрязненные участки ковра. Оставьте на несколько минут, затем промокните чистой тряпкой. Кислотные свойства уксуса помогают расщеплять пятна и запахи, оставляя ковер чистым и свежим.

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Дезодорант из пищевой соды

Посыпьте щедрым количеством соды весь ковер и оставьте на несколько часов или на ночь. Средство эффективно поглотит любые устаревшие запахи. После этого тщательно пропылесосьте ковер, чтобы удалить соду.

Очистка паром с помощью утюга

Наполните утюг водой, установите его на максимальную мощность отпаривания и прогладьте по чистой ткани, уложенной на загрязненный участок ковра.

Напомним, мы уже писали, как очистить ковер от шерсти и волос.

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