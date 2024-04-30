Как легко избавиться от известкового налета в душе: три полезных лайфхака

Пытаетесь удалить известковый налет в душе? Откройте для себя простые и экологически чистые решения для достижения чистого и безупречного вида. UAportal узнал о легких способах.

Уксусный раствор

Смешайте уксус и воду в равных частях в пульверизаторе. Опрыскивайте пораженные участки и оставьте на 15-20 минут, затем с помощью губки или щетки счистите известковый налет. Тщательно промойте участок водой, чтобы получить чистую поверхность.

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Лимонный сок

Чтобы удалить известковый налет из душа, разрежьте пополам лимон и натрите им пораженные участки. Оставьте лимонный сок на несколько минут, затем потрите места губкой или щеткой и тщательно смойте.

Пищевая сода

Паста из пищевой соды и воды может являться эффективным средством для удаления известкового налета. Нанесите пасту на известковый налет и оставьте на 10-15 минут, затем протрите губкой или щеткой. Сосредоточьтесь на стойких пятнах, а затем смойте водой.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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