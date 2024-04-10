Как легко избавиться от пыли: простые и эффективные советы для вашего дома

Очистка дома от пыли имеет немаловажное значение для создания здорового и комфортного жилого пространства. UAportal подготовил универсальные советы и методы эффективной борьбы с грязью.

Быстрая очистка

Салфетки из микрофибры могут эффективно собрать пыли, не распыляя ее вокруг. В то время как для удаления пыли с ковров, ковровых покрытий и обивки следует использовать пылесос с высокоэффективным фильтром.

Читайте также: Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже

Рекомендуется вытирать пыль в направлении от верха вниз, начиная с самых высоких поверхностей и опускаясь к полу. Также важно регулярно протирать жалюзи и потолочные вентиляторы.

Очистка воздуха

Инвестиции в высококачественный воздухоочиститель могут эффективно уменьшить количество частиц пыли в воздухе. Рекомендуется использовать очиститель с функцией улавливания пыли.

Размещайте воздухоочиститель в часто используемых помещениях, таких как гостиная или спальня, для эффективной работы. Также важно обеспечить надлежащую вентиляцию и регулярно менять фильтры, чтобы свести к минимуму количество циркулирующей в воздухе пыли.

Профилактические мероприятия

Должное уплотнение окон и дверей, устранение любых щелей и трещин, предотвращает попадание пыли в дом. Очистка и замена каналов системы вентиляции и фильтров для лучшей циркуляции воздуха и кондиционирования очень важны. Кроме того, использование ковриков у входа и регулярный уход за домашними животными могут свести к минимуму количество попадающей в дом грязи и пыли.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !