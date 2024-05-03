Как легко минимизировать накопление пыли в доме: простые лайфхаки

Эффективные и практичные лайфхаки могут существенно изменить ситуацию в борьбе с накоплением пыли в помещениях. UAportal подготовил креативные решения, чтобы забыть о пылесборниках и сделать жилое пространство более опрятным.

Обувь

Для хранения обуви, быстро накапливающей пыль, можно использовать прозрачные пластиковые контейнеры с крышками. Накладные органайзеры для обуви в шкафах помогут освободить место на полу и предотвратить накопление пыли.

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Книжные полки

Книги можно разместить корешками внутрь, чтобы создать единый, упорядоченный вид. Это поможет одновременно предотвращать накопление пыли на обложках и наружных краях книг.

Небольшие контейнеры или корзины на полках могут помочь незаметно хранить мелкие предметы, сохраняя полки чистыми и упорядоченными. Можно добавить декоративные подставки, чтобы аккуратно удерживать книги на своих местах.

Электроника

Можно использовать средства для организации кабелей, которые помогут упорядочить шнуры и уменьшить пространство для накопления пыли. Декоративные коробки или корзины можно использовать для хранения пультов и игровых аксессуаров. Также крепление телевизоров и колонок на стену может освободить место в комнате.

Напомним, мы уже писали, как отмыть плиту без химии.

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