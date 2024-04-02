Как легко очистить чайник от накипи: эффективные советы

Предотвращение накипи имеет важное значение для поддержания работы и долговечности работы чайников. UAportal подготовил полезные и натуральные методы для эффективной чистки и ухода за устройством.

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Уксус и вода

Наполните водой и белым уксусом в равных частях наполовину емкость. Далее оставьте раствор по меньшей мере в час. После этого следует довести до кипения данную жидкость, а затем дать остыть. После тщательно промыть чайник чистой водой, чтобы удалить остатки уксуса.

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Метод лимона и соли

Еще один эффективный метод удаления накипи – использование смеси лимона и соли. Для этого внутреннюю поверхность посыпьте солью, предварительно нарезав лимон небольшими дольками. После этого тщательно промойте чайник.

Пищевая сода

Пищевая сода – еще одно бытовое средство, которое можно использовать для эффективной очистки чайника от накипи. Совершив пасту из соды и небольшого количества воды, ее нужно нанести на известковый налет в чайнике и оставить на несколько часов или даже на ночь. Повторяйте этот процесс, если накипь не исчезает, пока устройство полностью не очистится от накипи.

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