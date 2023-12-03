Как легко очистить мясорубку: эффективные лайфхаки

UAportal рассказывает о практических советах, которые помогут упростить очистку мясорубки. С помощью этих нетрадиционных уловок вы без особого труда будете поддерживать чистоту и гигиену вашего прибора.

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Заморозьте металлические части

Чтобы облегчить очищение мясорубки, перед использованием заморозьте металлические части. Поместив их в морозильную камеру примерно на 30 минут, прилипание мяса к металлическим поверхностям будет сведено к минимуму, что снизит вероятность размножения бактерий. После размельчения просто промойте замороженные части под проточной водой.

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Использование хлеба

После того как вы перемололи мясо, пропустите через мясорубку несколько ломтиков хлеба. Хлеб эффективно впитает остатки мяса и жира, что будет способствовать очищению мясорубки.

Если вы хотите усилить эффект очищения, попробуйте добавить в хлеб небольшое количество уксуса. После этого протрите мясорубку влажной тряпкой, чтобы придать ей освежающую чистоту.

Окуните детали в теплую воду с уксусом.

Чтобы обеспечить мясорубке комплексную очистку без лишних усилий, разберите ее на части и окуните их в теплую воду с уксусом. Оставьте детали в растворе на 15–20 минут. После этого тщательно вычистите остатки раствора с помощью щетки или губки.

Тщательно промойте каждую деталь водой и тщательно высушите, прежде чем собирать мясорубку. Следуя этому способу, вы можете поддерживать хорошую гигиену и чистоту мясорубки.

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