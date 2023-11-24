Как легко очистить засаленные воротнички без стиральной машины: простой способ

Правильный уход за одеждой является залогом его долговечности. Особое внимание требует ворот верхней одежды, которая имеет тенденцию быстро накапливать жир из-за постоянного контакта с кожей. Ручная стирка становится необходимой задачей.

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При самостоятельной чистке воротников важно соблюдать несколько основных правил. UAportal делится действенными методами.

Во-первых, выберите чистящее средство для типа ткани и предварительно протестируйте его на изнанке изделия. После того, как чистящее средство выбрано, изделие следует высушить.

Если воротник намок из-за дождя или снега, рекомендуется подождать, пока вещь высохнет, а не использовать фен для ускорения процесса сушки. После этого можно приступать к чистке воротника.

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Воротник из трикотажа

Для воротников из трикотажа можно применить простой, но эффективный метод очищения. Приготовьте раствор, смешав две столовые ложки нашатырного спирта в одном литре воды. Затем мягкой тканью, смоченной в растворе, аккуратно обработайте воротник, чтобы удалить жир.

Кожаный воротник

В случае с воротниками на кожаных изделиях полезным чистящим средством может быть пена для бритья. Нанесите маленькое количество на жирные пятна и оставьте на пару минут. После этого осторожно протрите пену влажной тряпкой.

Замшевый воротник

Для чистки замшевых воротничков рекомендуется использовать специальные резиновые щетки. Как вариант можно приготовить раствор из теплого молока и пищевой соды. Для эффективного очищения достаточно нескольких капель этой смеси, но она может оставить некоторые следы, которые нужно вытереть влажной губкой.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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