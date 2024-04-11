Как легко отбелить пластиковый подоконник: 3 практичных лайфхака

Отбелить пластиковый подоконник можно простыми и практичными методами, используя обычные бытовые предметы. UAportal рассказал, что применяя такие бытовые средства, как уксус, лимонный сок и перекись водорода, можно добиться отличных результатов.

Уксус и раствор пищевой соды

Чтобы отбелить пластиковый подоконник, можно создать чистящий раствор, используя равные части белого уксуса и пищевой соды. Эти два ингредиента смешиваются до образования пасты, которую затем наносят на нужные участки.

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После того как паста события в течение 15-20 минут, ее можно вытереть влажной тряпкой. Наконец подоконник следует промыть чистой водой, чтобы удалить все остатки.

Лимонный сок и солнечный свет

Еще один эффективный метод отбеливания пластикового подоконника заключается в использовании лимонного сока и солнечного света. Его следует выжать на загрязненные участки и оставить на 30-60 минут под солнечным светом. Эта комбинация может естественным образом отбелить пятна и сделать подоконник более белым и ярким.

Перекись водорода и зубная паста

Для стойких пятен на пластиковом подоконнике можно смешать перекись водорода и зубную пасту. После того как смесь будет готова, ее следует нанести на загрязненные участки и оставить на час. По истечении указанного времени место следует почистить щеткой с мягкой щетиной, затем смыть водой.

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