Как легко отмыть крышку унитаза: эффективные способы

Когда дело доходит до чистки ободка и крышки унитаза до блеска, несколько лайфхаков помогут сделать этот процесс эффективным и экологически чистым. UAportal поделился инновационными советами, которые пригодятся каждой хозяйке.

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Очиститель, сделанный своими руками

Самодельный очиститель можно сделать, смешав уксус и пищевую соду, образовав шипучий раствор, эффективно удаляющий пятна и грязь с ободка и крышки унитаза. Рассыпьте соду на ободок унитаза и залейте его уксусом. Используйте щетку, чтобы мягко очистить поверхность, затем тщательно смойте водой.

Это натуральное средство не только сделает унитаз блестящим и чистым, но поможет нейтрализовать неприятные запахи. Чтобы достичь дополнительного блеска, протрите поверхность салфеткой из микрофибры после ополаскивания, чтобы устранить пятна от воды и достичь глянцевого покрытия.

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Цитрусовая очистительная паста

Сочетание лимона и соли создает мощную очистительную пасту, идеально подходящую для борьбы с устойчивыми пятнами на ободке и крышке унитаза. Разрежьте лимон пополам, окуните одну половинку в соль и используйте ее как чистящее средство.

Лимонная кислота помогает расщеплять грязь, а абразивность соли способствует удалению жестких отложений. После тщательной очистки смойте водой, чтобы получить блестящую поверхность.

Метод замачивания в уксусе

Для глубокой очистки и глянцевого блеска намочите бумажное полотенце или тряпку в уксусе и оберните им ободок и крышку унитаза. Оставьте по крайней мере в час, чтобы уксус растворил минеральные отложения и пятна. После замачивания аккуратно удалите остатки грязи с помощью скребка, а затем смойте водой. Кислотность уксуса помогает расщеплять стойкие пятна и минеральные отложения.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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