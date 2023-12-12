Как легко отмыть пол до блеска: Три лайфхака

Искать способы сделать пол сияющим и безупречно чистым – задача, которая вызывает заинтересованность у каждого, кто заботится о своем доме. UAportal подготовил несколько простых, но чрезвычайно эффективных лайфхаков, способных заставить пол блестеть.

Видео дня

Использование уксуса для стойких пятен

Полезный лайфхак для эффективного мытья полов – использование уксуса для стойких пятен. Уровни воды и уксуса можно смешать в пульверизаторе и нанести непосредственно на сложные пятна на полу. Перед обычным мытьем рекомендуется оставить на несколько минут, прежде чем мыть пол. Кислотность уксуса помогает расщеплять пятна, способствуя более тщательной очистке.

Читайте также: Что делать, чтобы значительно сэкономить время на мытье посуды

Выбираем насадки из микрофибры

Еще один отличный лайфхак для правильного мытья полов – использование насадок из микрофибры. Эти швабры чрезвычайно эффективно улавливают грязь и мусор, в отличие от традиционных хлопчатобумажных или губчатых швабр. Их электростатические свойства притягивают и улавливают пыль, делая пол чище с каждым проходом. Кроме того, их можно стирать в стиральной машине, что способствует более экологичному подходу.

Использование теплой воды в моющих средствах

Во время мытья полов желательно использовать теплую воду в моющем растворе. Теплая вода более эффективно растворяет стойкие остатки и грязь по сравнению с холодной водой. Кроме того, она способствует легкому растеканию моющего раствора по полу, обеспечивая более тщательную уборку. Этот простой, но эффективный лайфхак может значительно улучшить чистоту полов.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !