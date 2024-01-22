Как легко отмыть посуду: 5 советов от опытных домохозяек

Правильное мытье посуды играет немаловажную роль в поддержании чистоты и гигиены на наших кухнях. Хотя это может показаться простой задачей, есть несколько моментов, о которых все склонны забывать. UAportal рассказал, что следуя нескольким простым советам, мытье посуды может превратиться в беспроблемную рутину.

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Мойте посуду сразу

Мытье посуды требует внимания, даже если у вас слишком мало времени. Ярким примером является дуршлаг, который никогда нельзя оставлять в раковине.

Если его не мыть, то засохшие остатки пищи могут забить его отверстия, что приведет к образованию стойкой жирной пленки. То же касается тарелок, в которых хранилась каша – их быстрое очищение предотвращает отверждение и прилипание пищи.

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Замачивание

Чтобы эффективно бороться с засохшей грязью, посуду необходимо замочить. Наполнение сковороды водой после приготовления пищи может облегчить отмывание. Так же замачивание миски, в которой недавно было сырое тесто, может помочь разрыхлить затвердевшие остатки.

Пищевая сода

Вместо того чтобы полагаться исключительно на обычные моющие средства, подумайте об использовании пищевой соды. Этот универсальный ингредиент оказывается чрезвычайно эффективным в борьбе с грязью и нагаром.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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