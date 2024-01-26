Как легко почистить расческу для волос: Эффективные методы

UAportal подготовил три лайфхака для легкого ухода за расческами для волос. Мы рассмотрели эффективные методы, которые помогут вам в этом.

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Старая зубная щетка

Чтобы удалить волосы из гребешка, следует использовать старую зубную щетку, чтобы мягко почистить щетинки. Начиная от основания и продвигаясь к верхушке, нужно убедиться, что удалены все застрявшие волосы. Впоследствии расческу следует промыть под теплой водой.

Замочить в теплой воде

Наполните миску теплой водой и добавьте несколько капель мягкого шампуня или жидкого мыла. Расческу следует положить в воду и оставить на 15-20 минут.

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Это поможет облегчить удаление волос. После замачивания расческу следует почистить щеткой, а затем тщательно промыть теплой водой.

Уксусный раствор

Чистящий раствор можно приготовить, смешав в миске равные части уксуса и теплой воды. Расческу следует замочить в растворе примерно на 30 минут.

После замачивания расческу следует почистить щеткой, а затем тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить запах уксуса.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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