Как легко убрать пол: трюки, которые сэкономят время и усилия

Поддерживать пол чистым и блестящим не обязательно должно быть сложной задачей. UAportal подготовил три практических и экономически эффективных метода, которые непременно сделают ваш пол чистым.

Использование лимонного сока

Чтобы добиться блестящего пола, можно приготовить раствор, смешав 1 ложку лимонного сока на 3 литра теплой воды и вымыть пол, как обычно. Естественная кислотность сока разъедает жир и грязь. Этот метод безопасен для большинства полов и оставляет после себя освежающий аромат.

Читайте также: Уксус и перекись водорода: как убрать плесень на пластиковых окнах

Белый уксус

Смешайте одну ложку белого уксуса с теплой водой в ведре, чтобы создать эффективное домашнее средство для мытья полов. Кислотность этого средства помогает расщеплять грязь и копоть, делая пол чистым и блестящим.

Кроме того, уксус является естественным дезинфицирующим средством, что делает его отличным выбором для мытья кухонных полов. Также, это средство является экологически чистым и не навредит вашим домашним животным или детям.

Сода

Посыпьте ложку соды на пол перед мытьем, чтобы справиться со стойкими пятнами и запахами. Это мягкий абразив, помогает отчистить грязь и жир, не повреждая пол.

Она также творит чудеса, нейтрализуя стойкие запахи, оставляя ваш дом пахнуть свежестью и чистотой. Кроме того, его безопасно использовать на разных поверхностях, от изразца до твердой древесины.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !