Как легко удалить нагар из чайника: действенный лайфхак

Кухонные принадлежности, особенно чайник, часто покрываются жирным налетом и копотью. UAportal подготовил простое решение, которое поможет очистить прибор всего за 10 минут.

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Это домашнее средство эффективно удалит нагар и вернет блеск вашему чайнику. Преимущество способа состоит в том, что его можно приготовить, используя легкодоступные ингредиенты из вашей кухни.

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Для создания очистительной пасты вам понадобятся следующие ингредиенты (можно изменять пропорции при необходимости):

- 3 столовые ложки пищевой соды

- 3 столовые ложки перекиси водорода

- 1 столовая ложка средства для мытья посуды

Для завершения процесса очистки также понадобятся резиновые перчатки, глубокая миска и губка.

1. Тщательно отмерьте указанное количество каждого ингредиента и смешайте его в миске. Смешивайте ингредиенты до получения однородной пастообразной консистенции.

2. Затем нанесите пасту на загрязненные стенки чайника с помощью губки. Аккуратно вотрите смесь в поверхность, убеждаясь, что вы покрыли все участки, пострадавшие от нагара и жира.

3. Оставьте пасту на стенках чайника примерно на 10 минут. Однако для более загрязненных чайников можно оставить смесь на более долгое время.

4. По истечении указанного времени тщательно смойте пасту. Вы заметите, что комбинация ингредиентов эффективно растворяет и удаляет стойкий нагар и жир, делая ваш чайник чистым.

Напомним, мы рассказали о методах очищения гриля от нагара.

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