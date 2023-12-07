Как легко удалить ржавчину: три простых лайфхака

Ржавчина может быть распространенной проблемой, поражающей различные металлические поверхности. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут вернуть металлическим предметам их былую красоту. В частности, для удаления этой проблемы вы можете воспользоваться народными средствами.

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Уксус

Уксус может помочь удалить ржавчину. Замочите вещь в уксусе на несколько часов или ночью. Потрите поверхность щеткой или губкой, чтобы удалить оставшуюся ржавчину.

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Лимонный сок и соль

Создав пасту из лимонного сока и соли можно эффективно удалить ржавчину. Нанесите пасту на пораженный участок и оставьте на несколько часов, затем почистите щеткой и смойте водой.

Кока-кола

Удивительно, но кока-кола может быть хорошим очищающим средством. Вылейте ее на место поражения и оставьте на несколько часов. Фосфорная кислота, содержащаяся в напитке, помогает расщеплять ржавчину, что способствует ее дальнейшему удалению.

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