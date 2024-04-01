Как легко удалить старые пятна из кухонных полотенец: действенные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут справиться со сложными загрязнениями и запахами на кухонных полотенцах. Откройте для себя натуральные способы эффективной стирки.

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Замачивание в уксусном растворе

Один из лайфхаков – замочить загрязненные полотенца в растворе из равных частей уксуса и воды на не менее 30 минут перед стиркой. Этот процесс помогает расщепить стойкие пятна и вывести неприятные запахи. После замачивания полотенца следует постирать, как обычно.

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Сода и лимонный сок

Еще один полезный совет состоит в создании пасты из пищевой соды и лимонного сока и нанесении ее непосредственно на загрязненные участки полотенца. Аккуратно вотрите пасту в ткань и оставьте на 10–15 минут, чтобы она подействовала. После этого тщательно прополощите полотенца и постирайте их, как обычно.

Перекись водорода и пищевая сода

Для выведения стойких пятен попробуйте замочить полотенца в растворе перекиси водорода и пищевой соды. Смешав равные части обоих ингредиентов до образования пасты, нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на 20–30 минут. После замачивания, выстирайте полотенца в более горячей воде.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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