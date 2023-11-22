Как легко удалить жир и нагар из духовки: Эффективные советы

UAportal подготовил эффективные лайфхаки для удаления жира и нагара из духовки. Узнайте об эффективных методах, используя уксус, пищевую соду и лимонный сок.

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Уксус и пищевая сода

Чтобы удалить жир и нагар из духовки, воспользуйтесь комбинацией уксуса и пищевой соды. Насыпьте соду на грязные участки внутри духового шкафа, а затем полейте соду уксусом. Оставьте на 15 минут, затем протрите духовку губкой или тряпкой.

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Магия лимонного сока

Эффективным решением для удаления жира и нагара из духовки является использование лимонного сока. Выжмите свежевыжатый лимонный сок в бутылку с распылителем и распылите его на пораженные участки духовки. Оставьте на несколько минут, а затем протрите грязь влажной тряпкой или губкой.

Очистка паром

Для удаления жира и нагара из духового шкафа воспользуйтесь паровой очисткой. Наполните термостойкую миску или форму для выпекания водой и поставьте ее в духовку.

Установите духовку на высокую температуру, например 200°C и оставьте на 20-30 минут. Образованная пара размягчит жир и остатки, что позволит вам легко вытереть их тряпкой или губкой.

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