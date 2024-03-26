Как легко ускорить прорастание семян: эффективные советы

UAportal подготовил советы, как ускорить прорастание семян. Поскольку иногда этот процесс может занять больше времени, чем ожидалось, и нуждаться в определенной помощи.

Видео дня

Чтобы обеспечить хороший рост рассады, важно уделять ему достаточно внимания.

Почва

Причиной медленного прорастания может быть почва, в которую вы высаживали семена. Если земля очень плотная, она может препятствовать росту рассады до этапа пересадки. Однако для этого можно улучшить воздухопроницаемость почвы.

Также читайте: Семь важных правил ухода за малиной от опытных огородников

Достаточно эффективным методом является деликатное создание небольших отверстий между рядами с помощью зубочистки. Эта процедура позволит кислороду попадать в корни, улучшая способность саженцев дышать.

Полив

Еще один важный аспект, который следует учитывать, – это правильный полив. Чтобы определить достаточно ли влаги в контейнере, плотно прижмите палец к грунту. Если почва прилипает, то это свидетельствует о достаточной влажности земли. Однако если он остается чистым, это признак того, что нужен полив.

Витамины

Очень часто у саженцев наблюдается дефицит питательных веществ. Для этого используют специальные препараты, предназначенные для рассады. Например, янтарная кислота, которая особенно эффективно помогает развитию перца, баклажанов, томатов и других растений.

Ранее эксперты дали советы по уходу за малиной, чтобы она обильно плодила.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!