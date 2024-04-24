Как лимон использовать во время уборки: интересные советы

Лимон служит универсальным и натуральным средством для ежедневной уборки, предлагая эффективные и экологически чистые альтернативы химическим средствам. UAportal рассказывает подробнее о его применении.

Очистка микроволновки

Добавьте ломтики лимона и несколько чайных ложек уксуса в миску с водой. Поставьте смесь в микроволновку на высокую мощность на 5 минут, а затем оставьте еще на несколько минут, прежде чем открывать дверцу. Пара разрыхлит всю грязь, а лимон оставит свежий цитрусовый аромат.

Дезинфекция кухонных досок

Естественный способ очистить и продезинфицировать кухонные доски – посыпать их солью, затем натереть половинкой лимона. Оставьте на несколько минут, затем промойте горячей водой. Содержащаяся в лимоне кислота поможет уничтожить бактерии и удалить пятна, оставив поверхность чистой.

Натуральное средство для кухни

Чтобы приготовить средство, смешайте равные части лимонного сока и воды в бутылке с распылителем. Он эффективно очищает и дезинфицирует столешницы и кухонную технику, оставляя приятный цитрусовый аромат.

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Очистка измельчителя мусора

Чтобы избавиться от неприятного запаха из мусорного измельчителя, просто нарежьте лимон ломтиками, удалите семена и заморозьте их. После замораживания положите несколько ломтиков лимона в измельчитель мусора и промойте холодной водой.

Средство для удаления ржавчины и пятен

Чтобы удалить ржавчину из таких предметов как кухонные ножи или смесители, просто натрите пораженные участки смесью лимона и соли и оставьте на несколько часов. Затем потрите место губкой или щеткой и промойте водой, чтобы восстановить первоначальный вид.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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