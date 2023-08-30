Как Луна повлияет на людей до 1 сентября: рекомендации и предостережения

С точки зрения небесных влияний, период до 1 сентября содержит уникальный набор энергий, ожидающих быть вплетенными в жизнь. UAportal углубился в космические значения, вложенные в этот период.

Лунная фаза

Лунная фаза в указанный период – это растущий полумесяц, также известный как молодая Луна. Эта фаза олицетворяет новые начинания, рост и раскрытие потенциала. Это время формирования намерений и первых шагов на пути к исполнению желаний. Молодая Луна поощряет принимать изменения и возможности, ожидающие впереди.

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Деятельность

Путешествия имеют большое значение в этот период. Это время для исследования новых границ как физически, так и ментально. Вовлечение в приключения позволяет расширить горизонты, получить новый опыт и открыть в себе скрытые качества. Важную роль в указанный период играет обучение чему-то новому. Оно может способствовать личностному росту и саморефлексии.

Рекомендации и предостережения

В период до 1 сентября желательно избегать импульсивных действий и решений. Важно взвешенно оценивать риски и учитывать возможные последствия, прежде чем браться за новые дела. Также рекомендуется отдать предпочтение заботе о себе и поддерживать сбалансированный образ жизни. Перерывы, практика осознанности и любовь к себе помогут более эффективно ориентироваться в энергиях этого периода.

Камни и кристаллы

К резонирующим с этим периодом камням относятся цитрин, способствующий обилию и позитиву, аметист, усиливающий интуицию и духовный рост, и авантюрин, приносящий удачу и процветание. Эти камни можно использовать для медитации, носить как талисманы или сочетать с ювелирными украшениями, чтобы использовать их энергию в свою пользу в это время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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