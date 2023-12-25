Как менялись подушки в течение лет: 4 невероятных факта

Подушки имеют интересную историю, полную удивительных фактов, о которых мало кто знает. UAportal рассказал, как в течение многих лет подушки выполняли разнообразные функции и оставили свой след во многих культурах.

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Первые подушки

Древние подушки были сделаны из камней, обеспечивая своеобразное, но практическое предназначение. Тысячелетия назад люди использовали этот материал, чтобы предотвратить попадание насекомых и личинок в нос и уши во время сна.

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Подушки древнего Египта

Древние египтяне считали голову духовным центром тела, а значит, подушки имели духовное значение. Эти подушки не только имели целью выровнять голову и плечи, но и проветрить шею. Обычно их изготавливали из камня, дерева, обтесывали и полировали, чтобы выполнить эти духовные и физические задачи.

Китайские подушки

Считалось, что мягкие подушки истощают жизненные силы. Как следствие, китайцы использовали керамические, деревянные или кожевенные предметы, что отражает их культурный взгляд на назначение подушек.

Подушки с гречкой

Подушки с гречневой "начинкой" пользуются большой популярностью в Азии благодаря их исключительной прочности и шумоизоляции. Эти подушки, известные своей упругостью наполнены гречневой шелухой и особенно ценятся людьми, испытывающими боль в шее, за их значительные терапевтические преимущества.

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