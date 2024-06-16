Как минералы повлияют на людей: гороскоп для трех знаков зодиака

UAportal раскрыл инсайты о влиянии энергий агата, топаза и сердолика на Тельца, Деву и Козерога. Узнайте, что ожидает этих знаков зодиака.

Телец

Агат, красочный камень с разнообразными цветочными переливами и переходами, ассоциируется с добротой, мягкостью, спокойствием и защитой от черной магии. Люди, рожденные под знаком Тельца, будут чувствовать эти качества больше, чем когда-либо. Их участливая натура проявится в том, что они будут предлагать поддержку и понимание окружающим.

Дева

Топаз, доступный в разных оттенках, включая синий, золотой, розовый и красный, обладает способностью усиливать интуицию и воздействовать на других. Люди, рожденные под знаком Девы, будут испытывать обостренное чувство интуиции и более глубокую связь со своей внутренней мудростью.

Доверяя своим инстинктам, Девы могут позволить им управлять важными решениями. Воздействие топаза улучшит коммуникативные навыки, что позволит положительно влиять на окружающих. Приняв силу этого камня можно усилить свои естественные способности и внести ясность во взаимодействие с другими людьми.

Козерог

Считается, что сердолик с его теплым медовым оттенком нейтрализует болезни, укрепляет здоровье и притягивает богатство. Целебные свойства сердолика максимально поддержат общее здоровье Козерогов и помогут преодолеть любые возникающие препятствия.

Приняв изобилие, которое приносит этот камень, они могут позволить ему проявиться во всех областях своей жизни. Доверяя силе сердолика, можно привлечь процветание, успех и обновленное ощущение цели.