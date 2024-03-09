Как можно использовать средство для мытья посуды в быту: 3 полезных лайфхака

Средство для мытья посуды – это основной бытовой продукт, упрощающий жизнь многих хозяев. Однако большинство людей могут не догадываться, что это универсальное чистящее средство имеет по меньшей мере три других назначения. UAportal рассказал о его малоизвестных способах применения.

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Уход за цветами и борьба с сорняками

Смешайте одну столовую ложку моющего средства с одним стаканом соли и 4,5 литра уксуса. После перемешивания перелейте смесь в распылитель и нанесите ее непосредственно на сорняки.

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Холодный компресс

При незначительных бытовых травмах и кровоподтеках средство для мытья посуды можно превратить в удобный холодный компресс. Налейте его в герметичный пакет, положите в морозильную камеру и дайте ему замерзнуть. В результате получится отличный холодный компресс, который может облегчить боль и уменьшить отек при приложении к травмам.

Средство от надоедливых вредителей

Чтобы избавиться от мошек, вы можете приготовить простую, но эффективную ловушку. Возьмите пол стакана белого или яблочного уксуса и добавьте 6-8 капель моющего средства.

Затем добавьте теплой воды, чтобы образовалась густая пена. Мошки взлетят на пряный запах и останутся в ловушке.

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