Как можно использовать вещи, которые обычно выбрасывают: 3 интересных лайфхака

В современной культуре нам часто советуют убирать и выбрасывать ненужные вещи из дома. UAportal подготовил три интересных лайфхака, которые помогут найти практические решения и применение предметам, которые вы обычно выбрасываете.

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Пластиковые бутылки

Вместо того чтобы выбрасывать пластиковые бутылки, подумайте о том, чтобы превратить их в удобные банки для хранения продуктов. Отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки, оставив цилиндрическую форму. Теперь у вас есть баночка, которая идеально подходит для хранения спагетти, риса или любых других сухих продуктов.

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Горшки для рассады из газет

Если вы мечтаете о саде на даче или на заднем дворе, возьмите старые газеты. Вместо того чтобы покупать дорогие контейнеры для растений, сделайте экологически чистые горшки для рассады. Превратите газету в крепкий контейнер, который не нанесет вреда окружающей среде при посадке в землю.

Кухонная посуда для комнатных растений

Не выбрасывайте старую посуду, ведь она может обрести новую жизнь в качестве волшебных горшков для растений. Превратите их в уникальные вазоны для комнатной зелени, наполнив их слоем специальных камней и засыпав грунтом. Такое креативное перепрофилирование не только придаст индивидуальности комнатным растениям, но и уменьшит количество отходов, давая вторую жизнь старой кухонной посуде.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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