Как мужчине усовершенствовать свой образ: Модные советы

UAportal подготовил три лайфхака, как добавить стиля к образу. Узнайте о ценных методах, которые помогут изменить внешний вид мужчины к лучшему.

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Использование аксессуаров

Один из простых способов улучшить свой образ – выбрать яркие украшения или стильный шарф. Таким образом, можно превратить простой наряд в модный образ, продемонстрировав свой уникальный стиль.

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Сочетание стилей

Создать глубину и объем в наряде можно с помощью техники сочетания стилей. Смешивая и сочетая разные текстуры и длины, можно создать визуально привлекательный стильный образ. Не стесняйтесь экспериментировать с разными вариантами одежды.

Купите одежду на заказ

Настоятельно рекомендуем приобрести несколько вещей, сделанных на заказ, идеально сидящих на фигуре. Хорошо подобранная одежда способна мгновенно улучшить образ, создавая утонченный, утонченный стиль.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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