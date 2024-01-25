Как мыть окна без разводов: Полезные советы

Достижение безупречной чистоты окон является общей проблемой для многих владельцев домов. UAportal поделился эффективными методами для обеспечения чистоты без разводов.

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Уксусный раствор

Для достижения безупречного вида окон одним из эффективных методов использования уксусного раствора. Уровни белого уксуса и воды следует смешать в пульверизаторе. Затем раствор следует разбрызгать на окно, а затем протереть стекло салфеткой из микрофибры. Кислотные свойства уксуса помогают разъесть любую грязь или копоть на окне, оставляя после себя блеск без разводов.

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Салфетка из микрофибры

Еще один совет для достижения безупречного вида окон – использование салфетки из микрофибры. Они отлично подходят для мытья, так как отлично поглощают воду и оставляют поверхность сухой и без разводов. После нанесения моющего раствора салфеткой из микрофибры следует протереть стекло круговыми движениями, что поможет удалить оставшиеся разводы и оставить окно блестяще чистым.

Полировка газетой

После мытья окон следует отполировать стекло куском газеты. Чернила в газете действуют как мягкий абразив, помогая удалить оставшиеся разводы. Этот простой и экономически эффективный метод является отличным завершающим шагом для того, чтобы окна выглядели наилучшим образом.

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