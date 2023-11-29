Как начать высыпаться: эффективные советы

UAportal рассказывает о практических лайфхаках для достижения лучшего сна и полноценного ночного отдыха. Эти советы помогут вам улучшить ваш сон.

Видео дня

Установка режима перед сном

Установка последовательного режима перед сном является важным шагом для улучшения качества сна. Занимаясь перед сном успокаивающими видами деятельности, такими как теплая ванна, чтение или медитация, ваш организм распознает сигналы и постепенно готовится ко сну.

Читайте также: Держите в спальне: Какие комнатные растения помогают уснуть?

Создайте среду, благоприятную для сна

Создание идеальной среды для сна играет немаловажную роль в достижении спокойного сна. Убедитесь, что в вашей спальне прохладно, темно и тихо используйте светонепроницаемые шторы и беруши. Кроме того, покупка удобного матраса и подушек, обеспечивающих достаточную поддержку, улучшит условия для сна.

Ограничьте время пребывания перед экраном

Сокращение времени работы с экраном перед сном – полезный лайфхак для лучшего сна. Синий свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить естественный ритм сна вашего организма. Вместо этого займитесь умиротворяющими делами, такими как чтение книги или прослушивание расслабляющей музыки, что позволит вашему телу спокойно расслабиться.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому утром люди бывают уставшие и непродуктивные. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!