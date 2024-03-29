Как надолго сохранить чистоту окон после мытья: 3 практичных лайфхака

Поддерживать окна в чистоте очень важно для создания чистоплотного и уютного жилого или рабочего пространства. UAportal подготовил несколько практических лайфхаков, как сохранить их вид безупречным в течение длительного периода времени.

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Уксус и вода

Смесь равных частей белого уксуса и воды в бутылке с распылителем можно использовать как экономически эффективное и натуральное моющее средство. Этот раствор очень эффективно удаляет грязь, жир и пятна от воды из окон. Он также отталкивает пыль и помогает предотвратить появление разводов, способствуя сохранению чистоты на более долгое время.

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Скребок

Скребок с микрофибровой насадкой предлагает быстрое и эффективное решение для мытья окон. Используя скребок, начните сверху и потяните вниз одним плавным движением, чтобы удалить излишнюю жидкость и загрязнение, уменьшая вероятность появления разводов и поддерживая чистоту окон на более долгое время.

Регулярная уборка

Регулярная уборка имеет важное значение для предотвращения накопления грязи и пыли на окнах. Используйте ручной пылесос с мягкой насадкой для удаления мусора из подоконников. Такая практика предотвращает попадание грязи на окна при открытии и закрытии, тем самым удлиняя период чистоты окон.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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